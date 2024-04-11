Bayramın acı bilançosu: 5 günde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi

Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5 bin 26 vatandaşın ise yaralandı.
Sürücü ve yolculara uyarı
Kahreden bilançonun ardından sürücü ve yolcular için günlerdir tekrarlanan "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." uyarıları tekrar yapıldı.