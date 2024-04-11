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Bayramın acı bilançosu: 5 günde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu ortaya çıktı. Tatilin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 38 kişi hayatını kaybederken 5 bin 26 vatandaş ise yaralandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sürücülere 'Dikkatli ve tedbirli olun' uyarıları yapıldı.

Seda Ekinci
10:17 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:34 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
5 günde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi
5 günde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi

Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5 bin 26 vatandaşın ise yaralandı.

Sürücü ve yolculara uyarı

Kahreden bilançonun ardından sürücü ve yolcular için günlerdir tekrarlanan "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." uyarıları tekrar yapıldı.



#Bayram tatili
#bilanço
#kaza
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