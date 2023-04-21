Hava ulaşımında kapasite artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Projesi’nin hızlı bir şekilde bitirilmesi için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri milletvekili adayları ile birlikte inşaat çalışmalarında gelinen son durumu yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Gökmen Çiçek, Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç.

SONA GELİNDİ

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi incelemesi esnasında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, “Belediyemizin, vilayetimizin, ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla Kayseri’miz için son derece önemli olan bir havalimanının yapılmasının sonuna doğru yaklaştık. Yüzde 85-90 civarında inşaatın tamamlandığını, geri kalanının da çok kısa bir zamanda, 2-3 ay gibi bir süre içinde gerçekleşeceği konusunda arkadaşlarımızdan bilgi aldık” dedi.

İHTİYACI KARŞILAYACAK

“Bu terminal Kayserimize yaraşır bir terminal binası olacak. Son derece modern, bütün istek ve ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Bu konuda arkadaşlarımız çok yoğun emek harcadılar. Ulaştırma Bakanı’mıza, Maliye Bakanı’mıza da bu konudaki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuşan Akar, yeni terminal binası ile Kayseri havalimanının, turizme de etki edeceğini, Kayseri’de önemli bir hareketlenme olacağına inandığını kaydetti.

İhtiyaçlara modern ve konforlu cevap

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldıklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Büyüyen ve gelişen Kayseri’nin ulaşım ihtiyaçlarına modern ve konforlu şekilde cevap verecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi tamamlandığında halen 5,5 milyon olan yılık kapasitesi 8 milyona çıkacak. Bu projeyi Kayseri’ye kazandıracak olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.







