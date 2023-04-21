|
Reklam
Reklam
Gündem

Hava ulaşımında kapasite artacak

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, proje tamamlandığında halen 5,5 milyon olan yıllık kapasitenin 8 milyona çıkacağını söyledi.

04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında incelemelerde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında incelemelerde bulunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Projesi’nin hızlı bir şekilde bitirilmesi için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri milletvekili adayları ile birlikte inşaat çalışmalarında gelinen son durumu yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Gökmen Çiçek, Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç.

SONA GELİNDİ

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi incelemesi esnasında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, “Belediyemizin, vilayetimizin, ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla Kayseri’miz için son derece önemli olan bir havalimanının yapılmasının sonuna doğru yaklaştık. Yüzde 85-90 civarında inşaatın tamamlandığını, geri kalanının da çok kısa bir zamanda, 2-3 ay gibi bir süre içinde gerçekleşeceği konusunda arkadaşlarımızdan bilgi aldık” dedi.

İHTİYACI KARŞILAYACAK

“Bu terminal Kayserimize yaraşır bir terminal binası olacak. Son derece modern, bütün istek ve ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Bu konuda arkadaşlarımız çok yoğun emek harcadılar. Ulaştırma Bakanı’mıza, Maliye Bakanı’mıza da bu konudaki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuşan Akar, yeni terminal binası ile Kayseri havalimanının, turizme de etki edeceğini, Kayseri’de önemli bir hareketlenme olacağına inandığını kaydetti.

İhtiyaçlara modern ve konforlu cevap

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldıklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Büyüyen ve gelişen Kayseri’nin ulaşım ihtiyaçlarına modern ve konforlu şekilde cevap verecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi tamamlandığında halen 5,5 milyon olan yılık kapasitesi 8 milyona çıkacak. Bu projeyi Kayseri’ye kazandıracak olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.



#Kayseri Havalimanı
#Kayseri Büyükşehir Belediyesi
#Memduh Büyükkılıç
#Milli Savunma Bakanlığı
#Hulusi Akar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.