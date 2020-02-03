Havacılar Boom’lamış

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan sözde mahrem imam İ.Y, örgütte mahrem imamlar arasında gizli haberleşme için özel program kullanıldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan İ.Y, vatana hizmet için FETÖ’ye dair bildiklerini anlatacağını söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.

GİZLİ PROGRAM YÜKLENDİ

İ.Y, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında “mahrem imam” olarak görev aldığını dile getirdi. Sözde havacı mahrem imamlar arasında da zaman zaman toplantılar yapıldığı bilgisini veren İ.Y, bu toplantılardan birinde imamlar arası iletişim sağlamak amaçlı gizli bir programın telefonlarına yüklendiğini itiraf etti.

Wİ-Fİ VE ŞİFRE TALİMATI

Programın halka açık wi-fi hatlarından ve komşuların internet şifreleri kırılarak kullanılması talimatının verildiğini söyleyen itirafçı sözde mahrem imam İ.Y, şunları belirtti: “2015 yılının ortalarına doğru yapılan bir toplantıda, mahrem imamların neredeyse tamamının bulunduğu toplantıda ‘İhsan’ kod adını kullanan müdür, tüm imamların telefonlarını aldı ve içine iletişim amaçlı bir program yüklü şekilde geri verdi. Sonra herkes telefonunu açtı ve uygulamanın kurulumunu yaptı. Bu program üzerinden gizlilik içinde irtibat kurulacağı söylendi.”

KENDİ KENDİNİ SİLİYORDU

“Turuncu renkli bir simgesi vardı. Açıldığı zaman ilk gelen ekran şifre ekranıydı. Şifre girildikten sonra mahrem öğretmenlerin olduğu kişi listesi vardı. Bu liste eşleşme ile oluyordu. Karşılıklı olarak kullanıcıların birbirini eklemesi gerekiyordu. Ayrıca programın ‘Boom’ başlıklı bir özelliği vardı. Acil bir durumda bu özellik aktif edilince program kendi kendini sistem üzerinden temizliyordu. Ben bu program ile kendi grubumdaki öğretmenler ile irtibat halindeydim ancak genel irtibat Cemil ile oluyordu.”