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İSTANBUL

Havalimanı metrosunda ilk test bugün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanına ulaşımı kolaylaştıracak metro hattında ilk test sürüşünün bugün başlayacağını duyurdu. Test sürüşünde 30 kilometre yol kat edecek araç İstanbul Havalimanı İstasyonu’na ulaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Havalimanı metrosunda ilk test bugün
Gayrettepe’yi İstanbul Havalimanı’na bağlayan 37,5 km’lik metro hattı gün sayıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün ilk etebında test sürüşü gerçekleştirilecek olan İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’yla ilgili açıklama yaptı. İstanbul’da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 km olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti. İstanbul’un mevcut raylı sistem ağının 259,5 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakamın 362,8 km’ye yükseleceğini ifade eden Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’sinin Bakanlık tarafından yapıldığına dikkat çekti.

GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın ilk etabında bugün test sürüşünü gerçekleştireceklerini kaydeden Karaismailoğlu, “30 km yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız” şeklinde konuştu. Gayrettepe İstasyonu’ndan başlayıp İstanbul Havalimanı’na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu anlatan Karaismailoğlu şunları söyledi: “İstanbul’un, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı’na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 km hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor.”

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