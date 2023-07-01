Havamız yerine geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 5 yılda Türkiye’nin hava kalitesinde ortalama % 16 iyileşme sağlandığını tespit etti. Türkiye’nin hava, su ve toprak kalitesi, ülke genelindeki 365 hava kalitesi izleme istasyonu aracılığıyla ölçülüyor. Bakanlığın istasyonlardan aldığı veriler, Gölbaşı’ndaki Sürekli İzleme Merkezi’ne aktarılarak anlık takip ediliyor. Türkiye’nin hava kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalar verilere olumlu yansıdı. Partikül madde oranında % 4, kükürt dioksit miktarında % 46, karbonmonoksit değerinde % 18, azot dioksit oranında yüzde 3, ozonda % 8 olmak üzere hava kalitesinde ortalama % 16 iyileşme sağlandı.