Havuzlu Park’ta dönüşüm başladı

Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra yeniden ihya ediliyor. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede yıkım çalışmalarına başlanırken, Havuzlu Park’ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenilenecek.

TESİS AYAĞA KALKACAK

Bursa’nın sporda da marka olması hedefiyle kente yeni tesisler kazandırmak istediklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Havuzlu Park’ın sadece bir spor tesisi olmadığını, Bursalıların hatıralarında da önemli yer edindiğini söyledi. Tesisin içler acısı halinin kente yakışmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Havuzlu Park’ı yeniden Bursa’mıza kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

REKLAM