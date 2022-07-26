Gündem Havuzlu Parkta dönüşüm başladı
BURSA

Havuzlu Park’ta dönüşüm başladı

Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra yeniden ihya ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Havuzlu Park’ta dönüşüm başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş

Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra yeniden ihya ediliyor. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede yıkım çalışmalarına başlanırken, Havuzlu Park’ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenilenecek.

TESİS AYAĞA KALKACAK

Bursa’nın sporda da marka olması hedefiyle kente yeni tesisler kazandırmak istediklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Havuzlu Park’ın sadece bir spor tesisi olmadığını, Bursalıların hatıralarında da önemli yer edindiğini söyledi. Tesisin içler acısı halinin kente yakışmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Havuzlu Park’ı yeniden Bursa’mıza kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Havuzlu park için Büyükşehir devrede
GÜNDEM
Havuzlu park için Büyükşehir devrede
İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

​İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.