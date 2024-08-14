'Hawala' yöntemiyle kara para aklayan çeteye operasyon

Ekipler, iki iş yeri ve araçta yaptıkları aramada, 2 milyon 336 bin 773 dolar, 6 bin 30 avro, 9 bin 870 lira, 31 bin 256 Suudi Arabistan riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın, ajanda, para sayma makinesi ve 6 cep telefonunu ele geçirdi.