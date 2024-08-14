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'Hawala' yöntemiyle kara para aklayan çeteye operasyon

Gaziantep'te "Hawala" olarak adlandırılan yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli gözaltına alındı.

10:10 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde danışmanlık hizmeti altında "Hawala" olarak bilinen yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.


Ekipler, iki iş yeri ve araçta yaptıkları aramada, 2 milyon 336 bin 773 dolar, 6 bin 30 avro, 9 bin 870 lira, 31 bin 256 Suudi Arabistan riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın, ajanda, para sayma makinesi ve 6 cep telefonunu ele geçirdi.


Operasyonda, M.A, S.B, M.A, A.B, C.H, M.A. ile A.İ. gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, ülkeye yasa dışı yollarla getirdikleri düzensiz göçmenleri çalıştıran Afganistan uyruklu 4 şüpheli ile 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili Afganistan uyruklu 4 şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Yalova merkezli İstanbul ve Sakarya'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özellikle Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kaçak yollardan ülkeye getirerek kiraladıkları evlerde barındıran, çeşitli gündelik işlerde çalıştırarak komisyon karşılığında gelir elde edip 'Hawala' olarak tabir edilen yasa dışı bankacılık faaliyeti yürüterek suç gelirlerini akladıkları ileri sürülen Afganistan uyruklu F.A, N.M.T, İ.A. ile F.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Operasyonda ayrıca adreslerde bulunan 32 düzensiz göçmenden 18'inin sınır dışı edildiği, 14'ünün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



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#operasyon
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