Gündem Hawalanın kasası paket
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hawala’nın kasası paket

FETÖ’nün kripto üyelerine para göndermek için kurduğu Hawala sistemini organize eden ‘Şirin Baba’ kod adlı kişi İzmir’de yakalandı. Şüphelinin Ankara ve İzmir polisince uzun süre takip edildiği öğrenildi. Hawala sistemiyle para aktarılan 64 kişi daha önce yakalanmıştı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün finans ayağına geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonla büyük darbe vurulmuştu. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün Türkiye’ye yasa dışı yollardan para sokmak için kullandığı ‘hawala’ olarak bilinen sistemin işleyişinde yer aldığı tespit edilen 79 şüpheli hakkında 19 Kasım’da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aralarında hawaladarlar ile hawaladarlardan parayı teslim alan FETÖ’cülerin de bulunduğu 64 şüpheli yakalanmıştı.

BAŞKURYE İTİRAFÇI OLDU

Başkurye olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Operasyonların devam etmesi nedeniyle gizli tutulan itiraflarda şüphelilerin, hawala sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdiği öğrenildi. Ayrıca şüpheli başkuryeler, 79 kişilik operasyonda firari olan bir şüphelinin, 2018-2019 Gaziantep Bölge Muhasebecisi olduğunu anlattı.

ŞİRİN BABA OPERASYONU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, itirafçı başkuryelerin verdiği bilgiler doğrultusunda, “şirin baba” kod adlı örgüt yöneticinin peşine düştü. İzmir’de olduğu tespit edilen “şirin baba” bir süre takip edildi. Ardından Ankara ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla İzmir’de gizli bir operasyon düzenlendi.

PARAYI DAĞITAN ORGANİZATÖR

Şüpheli yakalanmasının ardından sorgu için Ankara’ya getirildi. Şirin baba kod adlı örgüt yöneticisinin, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasındaki etkili isimlerinden olduğu ve para dağıtım işini organize eden şahıs olduğu belirtildi.

Hawala nasıl işliyor

  • 15 Temmuz darbe girişiminden ardından düzenlenen operasyonlarla mali kaynakları kesilen FETÖ, örgütü ayakta tutabilmek hawala sistemini kullanmaya başladı. Yapılan araştırmaya göre, para talebi ile istenen miktar FETÖ’nün şifreli programları üzerinden örgütün yurt dışındaki finans sorumlularına iletiliyor. Yurt dışındaki FETÖ’cüler, hawala sistemi ile çalışan kuyumcu ve döviz bürolarına giderek, Türkiye’deki bir alıcıya gönderilmek üzere dolar veya diğer çevrilebilir para birimi cinsinden ödeme yapıyor. Türkiye’de parayı teslim alacak kişiye şifre ve hangi hawaladar ile irtibata geçeceği bildiriliyor.


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