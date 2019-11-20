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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hawala çöktü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şüphelilerin yakalanması amacıyla aralarında Ankara ve İstanbul’un da bulunduğu söz konusu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YENİ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

  • Örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen şüphelilerden 56’sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan örgütün “Hawala” sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık bir finans sağladığı tespit edildi. Bu arada Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya’daki bir örgüt okulunda öğretmenlik yaptığı iddiasıyla “uluslararası casusluk” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlarından yargılanan Mustafa Tatlıyer, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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