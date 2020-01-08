‘Hawala’cı tutuklandı

Doğu Anadolu'daki baş kuryelerden sorumlu olduğu belirtilen Y.Ö.'nün, hakkındaki suçlamaları inkar ettiği öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, yurt dışından hawala üzerinden Türkiye'ye gönderilen paralar, Y.Ö.'nün talimatıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ne dağıtılıyor. Y.Ö.'nün altında baş kuryeler bulunuyor. Yine baş kuryelerin altında da farklı sayılarda kuryeler yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki baş kuryeler Y.Ö.'den talimat aldıktan sonra örgüt parasının hawadarlardan alınmasını ve kuryeler aracılığıyla dağıtılmasını sağlıyor. Emniyetin, diğer baş kuryelerin tespitine yönelik çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.