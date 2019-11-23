Uyuyan hücreler deşifre olacak

Yakalanan bir hawaladardan ele geçirilen dijital verilerden, yaklaşık 3 bin kişiye bu sistem üzerinden para aktarıldığı belirlendi. 3 bin kişilik liste tek tek analiz edilirken, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 79 şüpheliden 64’ü yakalandı. Şüpheliler arasında hawaladarlar ile onlardan parayı teslim alan FETÖ’cüler de bulunuyor.

Uğur Özdemir

Yapılan araştırmada, para talebi ile istenen miktarın, FETÖ’nün şifreli programları üzerinden örgütün yurt dışındaki finans sorumlularına iletildiği anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, operasyonda ele geçirilen hawaladarların kayıtları da mercek altında.

Yapılacak inceleme sonucunda hawaladarların kimlere para verdiği ve bu paraları alan örgüt üyelerinin paraları kimlere dağıttığı deşifre edilecek. Hala örgütle kimlerin irtibat halinde olduğu ortaya çıkacak.