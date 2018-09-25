‘Hayalet’ kıskıvrak

DEAŞ'a eleman kazandıran, örgütü yönlendiren, telefon, kredi kartı, hastane, banka ve postane kullanmayan, evinde kalmayan, her yere yaya olarak ara sokaklardan gidip gelen, adeta "hayalet" gibi yaşayan Eyüp Baksi, bir yakınını ziyarete gittiği özel bir hastanenin bahçesinde yakaladı. Polisleri görünce kaçmaya yeltenen DEAŞ’lı sözde emir, kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.