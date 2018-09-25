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‘Hayalet’ kıskıvrak

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana Emiri" oluşturulan özel ekiple yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan DEAŞ'lıların itirafları doğrultusunda Eyüp Baksi'nin (47), örgütün sözde "Adana emiri" olduğunu belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüp Baksi, bir yakınını ziyarete gittiği özel bir hastanenin bahçesinde yakaladı.
Eyüp Baksi, bir yakınını ziyarete gittiği özel bir hastanenin bahçesinde yakaladı.

DEAŞ'a eleman kazandıran, örgütü yönlendiren, telefon, kredi kartı, hastane, banka ve postane kullanmayan, evinde kalmayan, her yere yaya olarak ara sokaklardan gidip gelen, adeta "hayalet" gibi yaşayan Eyüp Baksi, bir yakınını ziyarete gittiği özel bir hastanenin bahçesinde yakaladı. Polisleri görünce kaçmaya yeltenen DEAŞ’lı sözde emir, kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

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