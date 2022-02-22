Gündem Hayalimde eğitim var
YEREL GÜNDEM

Hayalimde eğitim var

Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Hayalimizde Eğitim Var’ projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Hayalimde eğitim var
​Hayalimde eğitim var

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törende, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yönde desteklemek, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği protokolüne, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba imza attı.

İmza töreninde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, eğitime yapılan yatırımın, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olacağına işaret etti.

Çağın gerektirdiği bilgili, sağlıklı, üretken bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını ve Afşin’in eğitim ve öğretim alt yapısını daha nitelikli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin Belediyesi olarak, milli eğitim ile ilgili 10 projeyi hayata geçirmek adına işbirliği protokolünü imzalandık. Projelerimizin bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmının hazırlıkları devam ediyor. Hayalimizdeki eğitim kalitesini yakalamak adına bu projeleri uygulamak ve hayata geçirmek çok önemli. Eğitime yapılan yatırımın, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olacaktır. İlçe olarak, eğitim alanında ileri gitmek, daha fazla gencimizin daha iyi eğitimi imkanına kavuşmasını istiyoruz. Bir taraftan gençlerimizin fiziksel gelişimine önem verirken, diğer taraftan da akademik gelişiminin tastamam olmasını istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Öğrencilere katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerine değinen Güven, “Projelerimiz kapsamında sanal dershane uygulamasından, okullarımızın fiziki yapılarının düzeltilmesine, sanatsal etkinliklere ve kültürel değerlere, sportif alanda eğitim alandaki projelerle eğitime destek olacağız. Geçtiğimiz yıl ilçemizden akademik anlamda ilk bin arasında 3 öğrencimiz yer aldı. Derece yapan öğrencilerimizin sayısını daha da artırmak istiyoruz. Diğer taraftan da fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Afşin Kaymakamımız Ahmet Can Pınar’a, Afşin İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüze, Afşin Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

İnsan kaynaklarını en iyi şekilde yetiştiren ülkelerin öne çıkacağını ifade eden Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, “Biz çocuklarımızın çağın gerektirdiği akademik eğitime ve öğrencilerimizin i sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap vermek durumundayız. Ayrıca Afşin’imizi, eğitimin her alanında başarılı olan bir ilçe olmasını hedefini taşıyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için okullarımızın fiziki yapısından, öğrencilerimizin akademik, sportif ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konudaki en büyük destekçilerimizi okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz olacak. Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve yürüttüğümüz faaliyetlerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Ahmet Can Pınar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardın projelerin sunumu gerçekleştirilerek, protokoller imzalandı.

Programa Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Ali Gedik ile okul idarecileri katıldı.

Ligin zirvesinde erteleme maçı

Ligin zirvesinde 'erteleme' maçı

​Erteleme maçında Başakşehir evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
Bakan Kocadan 65 yaş üstü uyarısı

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

​Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Minsk Anlaşması artık yok

​Vladimir Putin Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

'Ukrayna'ya saldırı devam ederse bedeli ağır olacak.'

Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan yurda dönüyor.

Zelenskiy ile Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını ele aldı.

​İstanbul'a gelen Ukraynalılar ülkelerindeki son durumu anlattı.

Değeri bir milyon lira

Değeri bir milyon lira

Kaçakçıların evindeki buzdolabından çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.