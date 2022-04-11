Hayalleri hastane duvarlarına yansıdı

Konya’da resim eğitmenleri ve öğrencilerden oluşan 6 gönüllü, hastaneye gelen çocukların tedavi görecekleri alanlarda kendilerini masal dünyasında hissetmeleri için duvarları resimlerle süslüyor. Konya Şehir Hastanesi yetkilileri, çocuk hastaların yaşadığı korku ve tedirginliği yenmeleri ve daha mutlu sağlık hizmeti almalarını sağlamak için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) eğitim veren resim eğitmenlerine projelerini anlattı.

Yapılan görüşmelerde, renksiz ve boş duvarlara çocuk hastaların ilgisini çekecek, duydukları acıyı hafifletecek, hayal dünyalarına uygun çizimler yapılmasına karar verildi. Hasta çocukların yüzünü güldürebilmek ve bir nebze de olsa hastanede olduklarını unutturabilmek için kolları sıvayan kursta görevli iki eğitmen ile dört öğrencisi, duvarları hasta çocukların hayal dünyalarıyla süsledi.

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HASTANE KORKUSU BİRİNCİL HEDEF

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, Çocuk Acil Servisi’nin bir özelliği olmasını istediklerini, bu kapsamda KOMEK ile fikirlerini paylaştıklarını söyledi.

Çocuk hastaların, resimlerle süslenen alanda kendilerini mutlu hissetmelerini istediklerini vurgulayan Eryılmaz, “Çocuklarımızın hastane korkusunu yenmek birinci hedefimiz. Çocuklarımızın kendilerini evinde gibi hissetmesi” dedi.

KOMEK’te resim eğitmeni olan Derya Polat ise çalışmanın çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Duvardaki çizimlerin çocukların ilgisini çekmeye başladığını anlatan Polat, “Hastanenin soğuk duvarlarını renklendirdiğimiz çalışmamıza çocuk acil girişinden başladık. Ağlayan çocukların, duvardaki boyamaları görünce, yüzlerinde tebessüm oluşuyor. Biz de mutlulukla çalışmaya devam ediyoruz. Çocuk alanlarının tamamını boyayacağız” ifadelerini kullandı.

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HER ŞEY ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN

Kursiyerlerden Seyhan Değirmenci ise üç çocuk annesi olduğunu, projeyi duyunca mutlaka yer almak istediğini söyledi. Çocukları korkularını yenmelerine az da olsa katkı sunmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Değirmenci, “Tuvallere sığamadık, geniş alanlarda hem öğreniyor hem de çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Çocukların ağladığını gördüğümde içim parçalanıyor. Onların boyama çalışmalarımızı gördüğünde dikkatlerinin dağılıp ağlamayı bıraktıklarını, mutlu olduklarını görünce bizde çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

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