Hayati Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Söylemleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Grup Toplantı'sında 15 Temmuz gecesinde havaalanından nasıl çıktığına ilişkin sorulara, "Sorsana Hayati Yazıcı’ya. Aynı uçaktaydık. O nasıl çıktıysa ben de oradan çıktım" karşılığını verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise olayın aslını anlatan bir yazılı metin yayınlayarak Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yazıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı’nda ismimi zikrederek dile getirdiği, " 'Ey Kılıçdaroğlu, sen havaalanından nasıl gittin?’ Sorsana Hayati Yazıcı’ya. Aynı uçaktaydık. O nasıl çıktıysa ben de oradan çıktım. Yürüyerek gittik" sözleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

"Bilgi kirliliği devam ediyor"

“15 Temmuz gecesine ilişkin çeşitli platformlarda kamuoyuna dönük defalarca açıklama yapmama rağmen belli kişiler ve kesimler tarafından ısrarla bilgi kirliliğine devam edildiğini üzülerek müşahede ediyorum.

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O gün akşam Ankara'da bir düğündeydim. Nikahtan sonra 21:50 uçağıyla İstanbul'a hareket ettim. Sn. Kılıçdaroğlu aynı uçakta, yan tarafta bulunuyordu. İnişe yaklaştığımız sırada refakatindekilerden birisi gelerek, boğaz köprülerindeki geçişler tanklarla kapatılmış, dedi. Bir terör saldırısı, geniş çaplı bir eylem var ki güvenlik güçleri önlem almış diye düşündüm.

Hemen telefonumu açarak ulaşabileceğim arkadaşlardan bilgi edinme çabasına girdim. Henüz kimseye ulaşamamışken, aynı şahıs Ankara’da havada jetlerin uçtuğunu ve bir darbe girişiminden söz edildiğini söyledi. Herkes telefonlarıyla meşguldü, uçak indi. Vahim bir durum vardı.

Taşıyıcı servis aracına bindik, aramızda bir konuşma olmadı. Çünkü telefonlarımızla meşguldük. VIP salonunun önüne geldik. Yaptığım görüşmelerde ağırlık merkezinin Ankara olduğunu düşünerek, saat 23:00 uçağına Ankara'ya bilet aldım. Sonra uçuşlar yasak denildi. Beni karşılamaya gelen bir tek şoför vardı ve korumalar karşıdan bu tarafa geçememişti. Hemen VIP'deki sol tarafta bulunan salona geçtim. Sayın Başbakanımızla görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşamadım. AK Parti İstanbul İl Başkanımızı aradım. İl binamızın etrafında 200 kadar darbeci asker olduğunu söyledi. Bir taraftan gelişmeleri televizyondan izlemeye çalıştım, bir taraftan da arayanlara cevap veriyor, ulaşabildiğim partiden arkadaşlarımla değerlendirme yapmaya çalışıyordum. Gideceğim en doğru yerin il başkanlığımız olacağını düşündüm.

"Ben havaalanındayken Kılıçdaroğlu çoktan çıkmıştı"

Tahminen bir saat kadar havaalanında kaldım. Ben Sn. Kılıçdaroğlu’nun sağdaki salonda olduğunu düşünerek salona yöneldim, kimse yoktu. Çıkışa doğru geçtim, bankodaki görevlilere ‘Sn. Kılıçdaroğlu nerede?’ diye sordum. Onun epey önce çıktığını söylediler. Bende ana arterler tıkalı olduğundan, ara yollardan dolanarak Sütlücedeki İl Başkanlığına gittim.

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O gece darbeye dur demek için yola çıkan, il başkanlığı önünde toplanan vatandaşlarımıza hitap ettim ve şunları söyledim: “Bu gece kesinlikle yatmak yok. Gelmeyenleri de sokağa çağırın. Milletin gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Bu millet her zaman olduğu gibi bu gece de mukadderatına sahip çıkmıştır.”

Daha sonra tekrar havaalanına döndüm. Ertesi gün, öğlene kadar Sn. Cumhurbaşkanımız ile beraberdim.

"Söylemler gerçeği yansıtmıyor"

Görüldüğü gibi Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili o geceye dair tanıklığım aynı uçakta yolculuk yapmaktan ibarettir. Bunun dışındaki söylemler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.”

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