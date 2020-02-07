Hayatın her alanı erişilebilir olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak'ta düzenlenen engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde, erişilebilirlik standartlarının belirlenmesi ve tüm kurumların çalışmalarını buna göre yürütmesinin önemine işaret ederek, 2020'nin "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan edildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Erişilebilirlik Yılı" kapsamında yürütülecek çalışmalar için kolları sıvadı.

Zehra Zümrüt Selçuk

KİTAPÇIKLAR HAZIRLANACAK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak geniş kapsamlı bir kampanya başlatılması hedefleniyor. Eğitim kurumlarına ve kamu kurumlarına bilgilendirme yaparak da bu konuda hızlı yol almaları sağlanacak. Kılavuz kitapçıklar hazırlanarak dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ ERİŞİLEBİLİR TÜRKİYE

Engelli vatandaşların daha rahat bir yaşama kavuşması, yapılan hizmetlerde farkındalık oluşturulması ve belli standartların hayata geçirilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi akıllı şehirlerden bahsettiğimiz bir dönemde tüm şehirlerimizi engelli vatandaşlarımıza tamamen erişilebilir kılmak ve sosyal yaşama katılımlarını artırmak bu yıl en önemli önceliklerimizden biri olacak" diye konuştu. Bakan Selçuk, "2020 yılında yapacağımız çalışmalarla başta kamu kurumlarımız olmak üzere hayatın her alanını engellilerimize erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz erişilebilir Türkiye" dedi