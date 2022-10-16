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ANKARA

Hayatının şokunu yaşadı: Raylara düştü tren 3 metre kala durduruldu

Ankara'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İstasyona giriş yapan tren ise, kişinin düştüğü yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. O anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Hayatının şokunu yaşadı: Raylara düştü tren 3 metre kala durduruldu
Raylara düştü tren 3 metre kala durduruldu

Olay, sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda meydana geldi.

Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen 1 kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı.


Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti. Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu.

Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.

Yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölündü
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Kaza, Çukuroba Mahallesi Kabazlı yolu Yenipazar hemzemin geçitte meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Yenipazar Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Murat Yavuz (34) idaresindeki 80 EM 761 plakalı kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine gitmekte olan makinist İsmail Uçar idaresindeki 34007 sefer sayılı yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı.
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Kaza sonucu kamyonet ikiye ayrılırken, sürücü Yavuz yaralandı.
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Yavuz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
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Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Title
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Title
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Title
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Title
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Title
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölündü
Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölünürken, kazada bir kişi ise yaralandı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: Araçlar etrafa dağıldı dört kişi yaralandı
FOTOĞRAF 14
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ABD’nin Texas eyaletindeki Fort Worth’dan Oklahoma eyaletindeki Oklahoma City’ye giden yolcu treni, Texas-Oklahoma sınırına yakın Love County’deki Thackerville yakınlarında hemzemin geçitten geçiş yaptığı sırada raylara takılan araç yüklü tıra çarptı.
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15 Eylül’de meydana gelen kazada, trendeki 4 yolcunun hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
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Yetkililer, trende 110 yolcunun bulunduğunu ve tır şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
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Çarpmanın etkisi tırda yüklü olan araçlar etrafa dağılırken, kaza anı ise başka bir şoför tarafından anbean kayıt altına alındı.
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ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
Title
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı 4 yaralı
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: Araçlar etrafa dağıldı dört kişi yaralandı
ABD'nin Oklahoma eyaletinde yolcu treni, hemzemin geçitte sıkışan araç yüklü tıra çarptı. Trendeki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisi tırda yüklü olan araçlar etrafa dağılırken, kaza anı ise başka bir şoför tarafından anbean kayıt altına alındı.

İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.

39 kişi gözaltında

39 kişi gözaltında

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