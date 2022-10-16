Hayatının şokunu yaşadı: Raylara düştü tren 3 metre kala durduruldu

Kars'ın kırsal bölgelerinde çocukları sevince boğan sürpriz

Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medyadan 'Bir oyuncak da sen ver' sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasıyla, ülkenin dört bir yanından kendilerine ulaştırılan oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini köy köy gezerek çocuklara dağıtıyor.Gönüllüler ilk önce köylerdeki öğretmen ve muhtarlarla iletişime geçerek ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı numaralarını ve mont beden ölçülerini öğreniyor, ardından topladıkları yardımları hediye paketlerine koyarak kırsaldaki minik yüreklilere sürpriz yapıyor.Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyündeki çocukları ziyaret eden gönüllüler, yanlarında getirdikleri oyuncak, bot, mont, kırtasiye malzemesini çocuklara dağıtırken, çikolata ve meyve suyu ikramında bulundu.