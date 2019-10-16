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POLİTİKA

Haydar Baş'a hapis cezası verildi

Haydar Baş'a hapis cezası verildi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş’ın ’nitelikli yağmaya azmettirme’ suçundan beraatine ’açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Haber Merkezi DHA
BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a hapis cezası verildi.
BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Haydar Baş'ı "Nitelikli yağmaya azmettirme" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından beraatine, "Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Haydar Baş hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da karar veren mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın 5 adet taşınmazı üzerindeki tedbirin karar kesinleşinceye kadar aynen devamına hükmetti. 2 sanığın daha ceza aldığı davada, 10 sanık ise beraat etti.

Sanıklar beraatini talep etti

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Söz alan avukatlar müvekkillerinin beraatini istedi.

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Mahkeme kararını açıkladı

  • Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın "Nitelikli yağmaya azmettirme" ile "özel belgede sahtecilik" suçlarından her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, "Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Haydar Baş hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da karar veren mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın 5 adet taşınmazı üzerindeki tedbirin karar kesinleşinceye kadar aynen devamına hükmetti.

2 sanık da ceza aldı

Lütfullah Önder'in "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Maşallah Tarhan'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Diğer 10 sanık ise tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etti.

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Muhalefet şerhi

Üye hakim, Lütfullah Önder ve Haydar Baş'a verilen hapis cezalarına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde üye hakim, Baş ve Önder'in mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat kararı verilmesi kanaatinde olduğunu belirtti.

İddianame

İddianamede, Niyazi Erarslan, Mustafa Eraslan ve Meral Eraslan "müşteki", Haydar Baş'ın aralarında bulunduğu 13 kişi ise "sanık" olarak yer alıyordu. Meral Eraslan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2014 yılında başvurarak şikayetçi oldu. 2014 yılında başlayan soruşturma 2016 yılında davaya dönüştü. Haydar Baş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede sanıkların müştekilere ait mal varlığını zorla üzerlerine geçirdikleri iddia ediliyordu.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Haydar Baş savunma yapmıştı

Daha önce duruşmaya katılan Haydar Baş yaptığı savunmasında maddi durumu kötüleşen şikayetçi Mustafa Eraslan'a borç para verdiğini savunarak şunları söylemişti: Mustafa Eraslan'ın teklifi ile ortaklığımız söz konusu oldu. Kendisine 20 milyon dolar vermek suretiyle destek oldum. 5 milyon dolarını bana o yıl içinde ödedi. Kayseri'de fabrika kurduk, 30 milyon lira destek çıktık. Daha sonra bana ödemelerde aksaklık olduğunu fark ettim. Birinci sınıf malzeme kullanmak yerine 4-5. sınıf malzeme kullandığı için pazarlamasında sıkıntı yaşandığını anladım. 2010 yılında 1'er milyonluk 20 adet dolar senedi aldım. Bunlardan 5'i ödenmesi nedeni ile iade edildi. Borcunu ödemeyince tasarrufun iptali davası açtım. Ben 14 yıl boyunca bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmış bir ilim adamıyım. Benim böyle işlerle ne gibi bir işim olabilir."

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