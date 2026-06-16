Haydarpaşa yeniden silüetteki yerini aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, garın Marmara Denizi’ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde yer alan iş iskeleleri kaldırılırken, yapının özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Böylece İstanbul’un tarihi silüetinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Haydarpaşa Garı, yıllar sonra yeniden kent manzarasındaki güçlü görünümüne kavuştu.

RESTORASYON ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Tarihi yapıda yalnızca cephe yenileme çalışmaları yürütülmüyor. Restorasyonun yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Uzman ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarla gar binasının tarihi karakterinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

TARİHİ KORKULUKLAR ONARILIYOR

Çalışmalar kapsamında garın bazı balkon korkulukları ve mimari elemanları da detaylı incelemeye alındı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve sert hava koşullarına maruz kalan bölümlerde çatlaklar, aşınmalar ve malzeme kayıpları tespit edildi. Bu nedenle korkuluklar yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşındı. Temizlik, konservasyon ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarihi korkuluklar özgün formları korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik parçalar ise yapının mimari kimliğiyle uyumlu malzemeler kullanılarak tamamlanacak.

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Haydarpaşa Garı’nın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbulluların hizmetine sunulmasını planlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı açıklamada, “İstanbul’un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Böylece yalnızca bir ulaşım yapısı değil, İstanbul’un kültürel hafızasının önemli bir parçası olan Haydarpaşa Garı’nın yeni döneme hazırlanması yönündeki çalışmalar da önemli ölçüde ilerlemiş oldu.







