25 yeni şehir geliyor! İsimleri belli oldu: 100 numaralı plaka kimin olacak?

Türkiye haritası yeniden mi çizilecek? Seçim öncesi gündeme gelmesi beklenen yeni düzenlemeyle 25 büyük ilçenin il statüsüne kavuşacağı iddia edildi. İl sayısının 81'den 106'ya yükselmesini öngören plan, plaka kodları ve il isimleriyle ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Çalışmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise aynı adı taşıyan ilçeler oldu. Ayrıca yeni illere verilecek plaka kodları da tartışma konusu olurken, "100" numaralı plakanın hangi ile verileceği şimdiden merak ediliyor.

1 /29 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce gündeme taşıdığı, AK Parti'nin de destek verdiği belirtilen çalışma kapsamında nüfus, ulaşım ve ekonomik yeterlilik gibi kriterleri karşılayan 25 ilçenin il yapılması planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde Türkiye'deki il sayısı 106'ya yükselecek.



2 /29 Hangi şartlar aranıyor? İl statüsü için ilçelerin en az 100 bin nüfusa sahip olması, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik açıdan yeterli altyapıyı karşılaması gerekiyor. Alanya ve Tarsus gibi nüfusu birçok ilden fazla olan ilçeler listenin öne çıkan adayları arasında yer alıyor.



3 /29 "100" numaralı plaka kimin olacak?

Çalışmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise aynı adı taşıyan ilçeler oldu. Zonguldak Ereğli ve Konya Ereğli'nin il olması halinde isim karmaşası yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca yeni illere verilecek plaka kodları da tartışma konusu olurken, "100" numaralı plakanın hangi ile verileceği şimdiden merak ediliyor.



4 /29 İnegöl (Bursa)

5 /29 Manavgat (Antalya)



6 /29 Alanya (Antalya)

7 /29 Çorlu (Tekirdağ)

8 /29 İskenderun (Hatay)



9 /29 Polatlı (Ankara)



10 /29 Midyat (Mardin)



11 /29 Fethiye (Muğla)

12 /29 Akhisar (Manisa)



13 /29 Tarsus (Mersin)

14 /29 Ereğli (Zonguldak)



15 /29 Edremit (Balıkesir)



16 /29 Erciş (Van)



17 /29 Siverek (Şanlıurfa)

18 /29 Bandırma (Balıkesir)



19 /29 Cizre (Şırnak)



20 /29 Nazilli (Aydın)



21 /29 Ereğli (Konya)

22 /29 Lüleburgaz (Kırklareli)



23 /29 Ünye (Ordu)

24 /29 Ergani (Diyarbakır)



25 /29 Kahta (Adıyaman)

26 /29 Kozan (Adana)



27 /29 Elbistan (Kahramanmaraş)



28 /29 Yüksekova (Hakkari)