Evinin bahçesine kurduğu atölye ile dünyaya açıldı: 4 ülkeye ihracat yapıyor

'İLK MAKİNEYİ TÜBİTAK DESTEĞİYLE TAMAMLADIK'





TÜBİTAK'tan destek alma sürecini anlatan Kaya, “Makineye ilk etapta bir miktar başladık fakat kaynaklarımız yetersiz olduğu için TÜBİTAK'ın destekleri var; Ar-Ge inovasyon projeleri. Ülkemizde üretilmeyen veya olan bir şeyin üzerine yeni bir şeyler ekleyip daha iyi bir konseptle yapabilmeyi sağlayabilecek bir makine fikriniz varsa oraya başvurabiliyorsunuz. Orada hakem heyeti var. Hocalar geliyor Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden uzmanlar geliyor. Onlara sunum yapıyorsunuz. Onay verirseler proje kapsamında mali destek veriyor TÜBİTAK. Her dönemlerini de takip ediyorlar. Mesela proje iki yıllıksa 6 ayda bir bunun denetlemeleri oluyor. Hem mali olarak hem teknik olarak. Bu şekilde bir yardım aldık devletimizden, TÜBİTAK'tan. Ardından TÜBİTAK projesinin bitimiyle biz tamamlamış olduk makinemizi. Aynı zamanda bu akreditasyon kurumlarına da onaylattık. Belgelendirme süreci de var bu makinelerin ürettikten sonra. İlk makinemizin Romanya'ya ihraç etme fırsatımız oldu. Daha sonra orada makineyi gören başka kişiler de aldılar. Böyle yavaş yavaş bir gelişme oldu" dedi.