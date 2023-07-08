Canik Belediyesi’nin ilçede geleneksel hale getirdiği ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye’ projesi çocukların yoğun ilgisiyle başladı. Canik Belediyesi, ilçede bu yıl ikincisini düzenlediği proje kapsamında 30 gün boyunca mahallelerinde yer alan camilere gelen çocuklara Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye edecek. Başkan İbrahim Sandıkçı, ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye’ projesine çocukların büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, çocukların sevinç ve heyecanla ilçede bulunan camileri doldurduğunu söyledi.

projenin asıl amacının çocukları camilerin manevi ortamları ile buluşturarak onların namaz alışkanlığı kazanması olduğunu söyleyen Başkan Sandıkçı, “Canik’te Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye projemizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. İlçemizde bir gelenek haline getirdiğimiz projemize çocuklarımız yoğun bir ilgi ve katılım gösteriyor. Çocuklarımız mahallelerinde bulunan camilere anne ve babalarının ellerinden tutup koşarak geliyor. Geçtiğimiz yıl çocuklarımıza bisiklet hediyesi verdiğimiz projemiz kapsamında bu yıl ise Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye ediyoruz. Yaz tatili döneminde çocuklarımızı camilerin manevi atmosferiyle buluşturduğumuz projemiz vesilesiyle çocuklarımızın huzur dolu bu ortamda ruhunu dinlendirmelerini ve namaz kılma alışkanlığı edinmelerini istiyoruz. Allah’ın izniyle, Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye projemizi her yıl hediyelerini yenileyerek ilçemizde düzenlemeye, çocuklarımızı camilerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.