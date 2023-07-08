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Haydi çocuklar güle oynaya camiye

Canik Belediyesi, 30 gün boyunca camiye gelen çocuklara Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye edecek. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Allah’ın izniyle, ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye’ projemizi her yıl hediyelerini yenileyerek ilçemizde düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

04:00 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
52 mahallede toplam 119 camiye 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 30 gün boyunca gelen 9-15 yaş grubu çocuklar dilediği hediyeyi alabilecek.

52 mahallede toplam 119 camiye 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 30 gün boyunca gelen 9-15 yaş grubu çocuklar dilediği hediyeyi alabilecek.

Canik Belediyesi’nin ilçede geleneksel hale getirdiği ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye’ projesi çocukların yoğun ilgisiyle başladı. Canik Belediyesi, ilçede bu yıl ikincisini düzenlediği proje kapsamında 30 gün boyunca mahallelerinde yer alan camilere gelen çocuklara Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye edecek. Başkan İbrahim Sandıkçı, ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye’ projesine çocukların büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, çocukların sevinç ve heyecanla ilçede bulunan camileri doldurduğunu söyledi.


KOŞA KOŞA GİTTİLER

projenin asıl amacının çocukları camilerin manevi ortamları ile buluşturarak onların namaz alışkanlığı kazanması olduğunu söyleyen Başkan Sandıkçı, “Canik’te Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye projemizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. İlçemizde bir gelenek haline getirdiğimiz projemize çocuklarımız yoğun bir ilgi ve katılım gösteriyor. Çocuklarımız mahallelerinde bulunan camilere anne ve babalarının ellerinden tutup koşarak geliyor. Geçtiğimiz yıl çocuklarımıza bisiklet hediyesi verdiğimiz projemiz kapsamında bu yıl ise Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye ediyoruz. Yaz tatili döneminde çocuklarımızı camilerin manevi atmosferiyle buluşturduğumuz projemiz vesilesiyle çocuklarımızın huzur dolu bu ortamda ruhunu dinlendirmelerini ve namaz kılma alışkanlığı edinmelerini istiyoruz. Allah’ın izniyle, Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye projemizi her yıl hediyelerini yenileyerek ilçemizde düzenlemeye, çocuklarımızı camilerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


119 CAMİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye projesinin ilçedeki tüm camilerde uygulandığını ve camiye gelen çocukların dileği hediyeyi alabileceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Geçtiğimiz yıl camiye giden toplam 673 çocuğumuzun her birine bisiklet hediye ettiğimiz projemiz çerçevesinde bu sene Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye ediyoruz. 52 mahallemizde toplam 119 camimize 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 30 gün boyunca gelen 9-15 yaş grubu yavrularımız dilediği hediyeyi alabilecek. Projemize yoğun bir ilgiyle katılan, camilerimizi neşeyle dolduran çocuklarımıza, ailelerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


#Canik Belediyesi
#cami
#çocuklar
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