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Hayır çarşısı Gazze için açıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 7 Ekim’den bu yana İsrail’in acımasız saldırılarıyla soykırıma maruz kalan Gazze halkı için Hayır Kermesi açtı.

Neslihan Önder
04:00 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:43 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Gazze için açılan hayır kermesi
Gazze için açılan hayır kermesi

Gazze’ye Kardeş Payı adlı kampanya kapsamında İstanbul Fatih’teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde açılan Gazze’ye Kardeş: Hayır Çarşısı 9 Haziran günü saat 21:00’e kadar devam edecek.


GAZZE’YE DESTEK OLMAK İNSANLIK VAZİFESİ

Hayır Çarşısı’nın açılışı dün KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Zehra Can Kaya, soykırımcı İsrail’in güvenli bölge dediği Refah’ta bile sivillerin yaşadığı çadırları vurduğunu söyleyerek, “Görüntüler hepimizin yüreğini dağılıyor. Gazze halkı aylardır bombaların, açlığın ve susuzluğun ortasında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Milyonlarca Gazzeli temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Açlıktan ölen çocukların sayısı artıyor. Gazze'deki zulme sessiz kalmamak, tepki göstermek, Gazze halkına maddi ve manevi destek olmak da artık tüm dünyanın insanlık vazifesi” dedi.


BAYKAR TEKNOFEST ÜRÜNLERİ DE BURADA

Hayır Çarşısı’nın açılışına vatandaşlar da katıldı. Aralarında BAYKAR’ın da bulunduğu 40'ın üzerinde markanın katkılarıyla stantlar kuruldu. Çarşıda BAYKAR’ın Teknofest ceketleri, Bayraktar TB2 SİHA maketleri, tekstil, ev araç gereçleri, aksesuar gibi ürünlerin satışı başladı. Satışlardan elde edilecek gelir, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın yardım gemisi ile Gazze'ye ulaştırılacak. Muğla'nın Menteşe ilçesinde de KADEM öncülüğünde kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Gazze'ye Kardeş Payı Hayır Çarşısı" açıldı.


#Hayır Çarşısı
#Gazze
#KADEM
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