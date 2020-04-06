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Hayırsever bir iş adamı: Ülkem varsa ben de varım

Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde hayırsever iş adamı Emrah Doğruyol, yardım ve bağışlarla onlarca ailenin yüzünü güldürüyor. Hayırsever iş adamı, şimdi yeni bir kampanya başlatmak için destekleri bekliyor.

Haber Merkezi Diğer
İş adamı Emrah Doğruyol.
İş adamı Emrah Doğruyol.

Hayırsever iş adamı Emrah Doğruyol, yeni yardımlar yapmak için ihtiyaç sahiplerinin kendisine ulaşmasını rica ediyor.

İlk önce kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı yapmak isteyen Doğruyol, çevrenizde ihtiyaç sahipleri olan varsa kendisine ulaşmasını talep ediyor.

Kendisine mail olarak ulaşılmasını isteyen Emrah Doğruyol, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yazmasını ve bilgilerini paylaşması gerektiğini belirtti.

İkinci olarak hayırsever iş adamı, sokaktaki dostlarımız için mama desteğinde bulunmak istiyor. Bu konuda da bölge ve konum bilgisi verilirse kendisi bizzat destekte bulunacağını vurguladı.

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