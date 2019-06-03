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MANİSA

Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi - Manisa yerel haberleri

Hayırseverden bayram hediyesi: Bakkala olan tüm borçları ödedi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Osmanlı geleneği tekrar hayata geçirilerek, bir hayırsever tarafından iki bakkalın veresiye defteri satın alındı ve bayram öncesi borçlu müşterilerin toplam 27 bin liralık borçları ödendi.

Haber Merkezi DHA
Veresiye defterini satın alan kişilerin, bakkalın dışına astığı pankart.
Veresiye defterini satın alan kişilerin, bakkalın dışına astığı pankart.

Osmanlı'da zenginlerin Ramazan ayında esnaftan veresiye defterini satın alması geleneği, Turgutlu'da tekrar hayata geçirildi.

Dün akşam, Şehitler Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesi'nde İbrahim Doğan ve Metin Toprak'ın bakkallarına lüks araçla gelen 1'i kadın 3 kişi, bir hayırsever adına dükkanlardaki veresiye defterlerini satın almak istediklerini söyledi.

Bakkalların olumlu yanıt vermesi üzerine bu kişiler, önce borçları toplatıp, sonra ödeme yaparak veresiye defterlerini satın aldı.

25 bin liralık borç silindi

Şehitler Mahallesi Karaağaç Sokak'taki bakkal İbrahim Doğan'ın 2 bin lira, Kurtuluş Mahallesi Osman Öztaş Sokak'taki bakkal Metin Toprak'ın 25 bin lira alacağı olan veresiye defterlerindeki borçlar, böylelikle ödendi.

Bakkal sahibi Metin Toprak.

Bu kişiler son olarak dükkanların önüne, 'Bu bakkala olan tüm borçlarınız hayırsever tarafından kapatılmış, kimsenin borcu kalmamıştır. Hayırlı bayramlar' yazılı pankartları asıp, gitti.

Müşteriler duygulandı

  • Bakkal Metin Toprak, "1'i kadın 3 kişi bakkalımıza gelip, bir hayırseverin dileğini yerine getirmek isteğiyle defterdeki bütün borcu kapatacağını söyledi. Borçlar 25 bin lira çıktı. Vatandaşlar, 'Bu borcu ödeyip, gideceğiz' dedi. Anlaştığımız gibi defteri aldılar, para ödendi. Dışarıya pankart asıp, vatandaşların hayır duasını aldılar. Defteri ise bir poşete koyup gittiler. Şaşırdık, hala da şaşkınız. Gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahipleriydi. O, onları sevindirdi" dedi.

Unutmuş bir geleneği yaşadıklarını söyleyen bakkal İbrahim Doğan ise borç ödemeye gelen bazı müşterilerinin, borçlarının, veresiye defterini alan kişiler tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını anlattı.

Hayırsever vatandaş bakkaldaki veresiye defterini satın aldı
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Hayırsever vatandaş bakkaldaki veresiye defterini satın aldı
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