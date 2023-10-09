Hayrat İnsani Yardım Derneği eylül ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Derneğin Eylül ayı faaliyetlerine dair detaylar ise şu şekilde:





AFAD akreditasyonu alan 148 personel ile birlikte kriz anlarında etkili müdahale kapasitesi artırıldı. Mesleki eğitim kurslarıyla 66 kişinin geleceğe dair umutlarının yeşertilmesine aracı olundu.





13 bin 200 yetim kardeşimize destek verilerek umut dolu yarınlar için temeller atıldı. Aynı zamanda 1.000 ihtiyaç sahibi kişiye muhtelif ayni yardım desteği sağlandı. 4.634 kişiye kıyafet yardımı yapılarak hem sıcaklık hem de sevgi paylaşıldı.





Hayrat Yardım, Hafız olma yolundaki 320 öğrenciye maddi destek sağladı. 48 öğrenciye burs desteği sağladı ve 34 çocuğa psikososyal destek vererek insanların kalplerine dokunmaya çalıştı, gelişimlerine katkıda bulundu.





Briket ev inşası ile 100 ayrıca, kuraklıkla mücadele eden çeşitli ülkelerde 46 adet yeni su kuyusu açtı.





Ekmek dağıtımları vesilesiyle toplamda 863.491 adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Gıda kolileriyle 11.716 kişiye yardım eli uzattı. Sıcak yemekler ile 120.000 kişinin günlük yemek ihtiyacını karşıladı. Adak, akika ve sadaka kurbanlarıyla 935 kurban kesimi gerçekleştirdi.





Fas ve Libya için yardımlar devam etti.

Fas'ın kuzeyinde yer alan Marakeş'in El-Huz bölgesini sarsan yıkıcı 7 büyüklüğündeki deprem, büyük bir yıkıma neden oldu ve birçok insan acil yardıma muhtaç hale geldi. Depremin ilk anından itibaren harekete geçen dernek, arama kurtarma çalışmaları ve acil yardım çalışmalarıyla bölge halkına desteklerine devam etti.





Son yılların en büyük sel afetlerinden birisini yaşayan Libya halkı zor durumda kaldı. İki barajın patlamasıyla sel suları Derne kentindeki binlerce ev ve iş yerini tahrip etti. 11 bin 300 kişinin vefat ettiği, 10 bini aşkın insanın ise kayıp olduğu bildirildi. Dernek, Libya için başlattığı acil yardım çalışmaları çerçevesinde toplamda 60 ton insani yardım malzemesini AFAD koordinesinde bölgeye gönderdi.





Hayrat İnsani Yardım Derneği, Eylül ayında yaptığı faaliyetlerle, insanların yüzünde tebessüm ve umut tohumları bırakmaya devam etti.







