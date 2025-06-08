Hayvan hırsızı, jandarmadan kaçamadı

Nazilli İlçesi Hamidiye Mahallesi'nden 07 Haziran 2025 günü C.B. isimli şahsa ait 2 adet büyükbaş hayvanının çalındığı ihbar edildi. Yapılan ihbarın ardından Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca bölgede çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hayvanların, M.K.B. (39) isimli şüpheli şüpheli tarafından çalındığı tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahsın çaldığı hayvanları olay yerine birlikte geldikleri Bozdoğan'da O.E. isimli şahsa sattığınım belirlenmesi üzerine hayvanlar Bozdoğan Haydere Mahallesi'nde bulunarak C.B.'ye teslim edildi. Ayrıca şüpheli şahsın, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilerek adli işlem yapıldı.