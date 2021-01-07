Gündem Hayvanlarını ısıtmak için soba yakmıştı Hem evinden oldu hem de hayvanları telef oldu
ERZURUM

Hayvanlarını ısıtmak için soba yakmıştı: Hem evinden oldu hem de hayvanları telef oldu

Erzurum’un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında çok sayıda kümes hayvanı telef olurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile söndürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Horasan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Adem Topal’a ait evin çatı kısmında yangın çıktı. Yangının çatı katında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Daire sakinleri ve komşular çatının bir anda alevlere teslim olduğunu görünce kendi imkanları ile yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Kümes hayvanlarını ısıtmak isterken kıvılcımlar evi yaktı
FOTOĞRAF 5
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Horasan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Adem Topal'a ait evin çatı kısmında yangın çıktı.
Title
Yangının çatı katında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Title
Daire sakinleri ve komşular çatının bir anda alevlere teslim olduğunu görünce kendi imkanları ile yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
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Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, mağdur olan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Kardeşi Adem Topal ile aynı binada oturan İsmail Topal, çatıda kömür sobası yaktıklarını ve çıkan kıvılcımların bir anda tüm çatıyı sardığını belirterek, “Yangını söndürmek için yoğun çaba harcadık. Hayvanların ısınması için soba yakıyorduk. Yangını söndüremeyince çatıda bulunan tüm kümes hayvanlarımız yanarak telef oldu. Çok çalıştık ancak yangını söndürmekte başarılı olamadık. Çatıda tavuklar vardı hepsi yandı. Eşyalarımız vardı hepsi yandı. Mağdur olduk. Çok üzgünüz diye konuştu.
Kümes hayvanlarını ısıtmak isterken kıvılcımlar evi yaktı
Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında çok sayıda kümes hayvanı telef olurken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, mağdur olan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Onikişubat Belediyesi’nden evi yanan aileye yardım
GÜNDEM
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Hayvanlar telef oldu

Kardeşi Adem Topal ile aynı binada oturan İsmail Topal, çatıda kömür sobası yaktıklarını ve çıkan kıvılcımların bir anda tüm çatıyı sardığını belirterek, “Yangını söndürmek için yoğun çaba harcadık. Hayvanların ısınması için soba yakıyorduk. Yangını söndüremeyince çatıda bulunan tüm kümes hayvanlarımız yanarak telef oldu. Çok çalıştık ancak yangını söndürmekte başarılı olamadık. Çatıda tavuklar vardı hepsi yandı. Eşyalarımız vardı hepsi yandı. Mağdur olduk. Çok üzgünüz” diye konuştu.

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