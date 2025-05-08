Hazal Kaya gemiyi terk etti: Ayşe Barım'ın listesinden çıkarıldı

Medya sektöründe "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi..





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.





Ayşe Barım hakkında 30 yıl hapis istenirken, ajansına bağlı olan oyunculardan Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ile ilgili şaşırtıcı bir detay gündeme geldi.





Hazal Kaya yolları ayırdı mı?





Hazal Kaya ve Ali Atay’ın hem adları hem de fotoğrafları Ayşe Barım’ın ajansının oyuncular listesinden kaldırıldı.





Bu durum sonrası ünlü çiftin ajansla yollarını ayırdığı iddia edildi.





Şirket, Instagram'da Hazal Kaya’yı takibi bıraktı. Fakat ünlü oyuncu, ajansı hala takip ediyor.





Soruşturma





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.





Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.





Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.











