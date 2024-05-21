Hazımsız avukata soruşturma

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki uyuşturucu duruşmasında mahkeme başkanını ‘başörtülü’ olmasından ötürü reddeden sanık avukatı Alperen Demirdiş hakkında, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

ANAYASAL ÖZGÜRLÜK

Konuya ilişkin Başsavcılığa sunulan dilekçede, Anayasa hatırlatılarak, “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir' ve 'kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz'. Yürürlükte olan kanunlarda ve Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde kamu kurumlarında ve bir kamu kurumu olan adliyelerde başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır” denildi.

8 YILLA YARGILANACAK

Demirdişin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya așağılamak, yargılaması yapılan dosyada haksız gerekçe ile hakimleri reddetme ve bu sebeple davanın bilerek ve isteyerek gereksiz yere uzamasına neden olması nedeni ile görevi kötüye kullanma suçlarından toplam 8 yıl ceza ile yargılanması talep edildi.

BENZER OLAYLARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Avukat Demirdiş’in reddihakim talebinin, din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durum olduğu belirtilen dilekçede, “Avukat Alperen Demirdiş'in pek çok kişinin önünde inancının gereği ve bir yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli Alperen D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BARO DİSİPLİNE SEVK ETMELİ

Öte yandan, Ankara Barosu Başkanlığı'na sunulan dilekçedeyse, "Avukat Alperen Demirdiş hakkında bu davranışı ve avukatlık mesleğine yakışmayan duruşmadaki hal ve tavırları sebebiyle disiplin işlemlerinin yapılması hususunda gereğinin takdir ve ifası Baro Başkanlığı'nızdan rica olunur" ifadeleri yer aldı.







