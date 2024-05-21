|
Gündem

Hazımsız avukata soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğu iddiasıyla reddihakim talep eden Avukat Alperen Demirdiş hakkında soruşturma başlattı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:16 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki uyuşturucu duruşmasında mahkeme başkanını ‘başörtülü’ olmasından ötürü reddeden sanık avukatı Alperen Demirdiş hakkında, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

ANAYASAL ÖZGÜRLÜK

Konuya ilişkin Başsavcılığa sunulan dilekçede, Anayasa hatırlatılarak, “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir' ve 'kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz'. Yürürlükte olan kanunlarda ve Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde kamu kurumlarında ve bir kamu kurumu olan adliyelerde başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır” denildi.

8 YILLA YARGILANACAK

Demirdişin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya așağılamak, yargılaması yapılan dosyada haksız gerekçe ile hakimleri reddetme ve bu sebeple davanın bilerek ve isteyerek gereksiz yere uzamasına neden olması nedeni ile görevi kötüye kullanma suçlarından toplam 8 yıl ceza ile yargılanması talep edildi.

BENZER OLAYLARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Avukat Demirdiş’in reddihakim talebinin, din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durum olduğu belirtilen dilekçede, “Avukat Alperen Demirdiş'in pek çok kişinin önünde inancının gereği ve bir yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli Alperen D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BARO DİSİPLİNE SEVK ETMELİ

Öte yandan, Ankara Barosu Başkanlığı'na sunulan dilekçedeyse, "Avukat Alperen Demirdiş hakkında bu davranışı ve avukatlık mesleğine yakışmayan duruşmadaki hal ve tavırları sebebiyle disiplin işlemlerinin yapılması hususunda gereğinin takdir ve ifası Baro Başkanlığı'nızdan rica olunur" ifadeleri yer aldı.



#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Alperen Demirdiş
#Mahkeme
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri