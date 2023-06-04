Hazine Bakanlığı'nda devir teslim: Bakan Şimşek görevini devraldı

Hazine Bakanlığı'nda devir teslim
Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, düzenlenen törenle görevi Nebati'den devraldı.
"Bizler her daim milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eserler kazandırmayı en esaslı vazifemiz olarak görmeye devam edeceğiz.
Sayın Bakanımızın başarılı olacağına inancım tamdır.
Türkiye Yüzyılı için durmak yok. Yola devam.
"Vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız.
Şahsıma ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.
Mali disiplin ve fiyat istikrarı temel hedefimiz olacak.
Kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makrofinansal istikrarı önceliklendireceğiz.
Sosyal refahı artıracağız. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uyguluk temel hedefimiz olacaktır.
Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır..
Enflasyonla mücadele temel politikamız olacak."