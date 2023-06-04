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Hazine Bakanlığı'nda devir teslim: Bakan Şimşek görevini devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'yi açıklamasının ardından yeni Bakanlar devir teslim töreniyle görevlerine resmen başladı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, görevini törenle Nureddin Nebati'den devraldı. Nureddin Nebati, "Bizler her daim milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eserler kazandırmayı en esaslı vazifemiz olarak görmeye devam edeceğiz." derken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Enflasyonla mücadele temel politikamız olacaktır." ifadelerini kullandı.

11:34 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hazine Bakanlığı'nda devir teslim

Hazine Bakanlığı'nda devir teslim

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, düzenlenen törenle görevi Nebati'den devraldı.


Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bizler her daim milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eserler kazandırmayı en esaslı vazifemiz olarak görmeye devam edeceğiz.

Sayın Bakanımızın başarılı olacağına inancım tamdır.

Türkiye Yüzyılı için durmak yok. Yola devam.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız.

Şahsıma ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

Mali disiplin ve fiyat istikrarı temel hedefimiz olacak.

Kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makrofinansal istikrarı önceliklendireceğiz.

Sosyal refahı artıracağız. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uyguluk temel hedefimiz olacaktır.

Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır..

Enflasyonla mücadele temel politikamız olacak."


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni kabinede görev alacak isimleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı Ticaret Bakanı: Ömer Bolat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

#Mehmet Şimşek
#Nureddin Nebati
#Hazine ve Maliye Bakanı
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