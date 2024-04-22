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Hazine ve Maliye Bakanlığından 'yerel halk' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in ABD'de yaptığı bir konuşmada kullandığı belirtilen 'yerel halk' ifadesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Kullanılan 'locals' kelimesinin 'yerel yatırımcıları' ifade etmek için söylendiği belirtilerek, "Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" denildi.

Seren Som
12:11 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:12 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.
Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği öne sürülmüştü.

Bakan Mehmet Şimşek'in kullandığı belirtilen ve tartışmalara yol açan 'yerel halk' ifadesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, Şimşek'in yaptığı konuşmada kullandığı 'locals' kelimesinin 'yerel halk' olarak çevrildiği ancak 'locals'ın 'yerel yatırımcıları' ifade etmek için kullanıldığı belirtildi.



'Şiddetle kınıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan “locals” kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin “yerel yatırımcıları” ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."


#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#ABD
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