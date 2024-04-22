Hazine ve Maliye Bakanlığından 'yerel halk' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği öne sürülmüştü.
Bakan Mehmet Şimşek'in kullandığı belirtilen ve tartışmalara yol açan 'yerel halk' ifadesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Açıklamada, Şimşek'in yaptığı konuşmada kullandığı 'locals' kelimesinin 'yerel halk' olarak çevrildiği ancak 'locals'ın 'yerel yatırımcıları' ifade etmek için kullanıldığı belirtildi.
'Şiddetle kınıyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: