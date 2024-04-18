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Ekonomi

Bakan Şimşek: Beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildiğini açıkladı. Şimşek, mükelleflere ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaları için çağrıda bulunarak, "Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız." dedi.

Halil Akkoç
14:00 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi.
Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik"

Şimşek, "
Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız.
" dedi.
#Mehmet Şimşek
#Beyanname
#Kira
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