Bakan Şimşek'ten 'lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor' iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor' iddialarını yalanladı.
Gelir İdaresi Başkanlığınca bugün 'Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı' paylaşıldı.
Başkanlığın X platformundan paylaşılan tebliğ kapsamında 'lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geleceği' ileri sürüldü.
"KDV oranlarında artış yapmadık"
İddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamada bulundu.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." dedi.
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