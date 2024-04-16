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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor' iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak iddiaları yalanlayan Şimşek, KDV oranlarından değişiklik yapılmadığını, suistimalleri engellemeye yönelik tedbirin alındığını ifade etti.

Semih Bozkuş
20:35 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 20:43 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor' iddialarını yalanladı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca bugün 'Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı' paylaşıldı.

Başkanlığın X platformundan paylaşılan tebliğ kapsamında 'lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geleceği' ileri sürüldü.

"KDV oranlarında artış yapmadık"

İddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." dedi.


Ayrıntılar Geliyor...

#Mehmet Şimşek
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#Lokanta
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