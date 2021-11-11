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EDİRNE

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilendi: 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu, 'Fatma' ismini aldı

Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslamiyet'i seçerek "Fatma" adını aldı. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt "Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslam ümmetinde bir sayı daha arttı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Hazreti Muhammedin hayatından etkilendi: 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu, Fatma ismini aldı
80 yaşındaki Spaska İvanova​ Müslüman oldu.

Bulgaristan'da yaşayan 80 yaşındaki Spaska İvanova, arkadaşlarıyla Edirne'yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Müslüman olmak istediğini belirten İvanova'ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu.

  • İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği kelimeişehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, "Fatma" adını alarak Müslüman oldu.

İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

AA

İl Müftüsü Bozkurt Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Fatma İvanova'nın hidayeti bulduğunu ifade eden Bozkurt, "Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslam ümmetinde bir sayı daha arttı. Peygamber Efendimiz de 'Evlenin, çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.' demiştir. Şu an inanıyorum Peygamber Efendimiz de çok sevinmiştir ümmetinden bir fert arttığı için." diye konuştu.

Bozkurt, İvanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

80 yaşındaki Bulgar kadın Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman oldu
OYNAT 00:34
80 yaşındaki Bulgar kadın Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman oldu
Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslamiyet'i seçerek 'Fatma' adını aldı.

Müslüman olmak istediğini belirten İvanova'ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu. İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği kelimeişehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, 'Fatma' adını alarak Müslüman oldu.

İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Bozkurt, İvanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
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ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
Amerika'nın Louisiana eyaletinde yaşayan ve bir süre önce Kapadokya'ya tatile gelen 59 yaşındaki Ramona Smith ve 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop, Nevşehir'de duyduğu ezan sesinden sonra Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninin ardından 59 yaşındaki Ramona Smith 'Aliye Nur' ismini alırken 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop ise 'Zekeriya Davud' adını aldı.

ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
OYNAT 01:48
ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
Amerika'nın Louisiana eyaletinde yaşayan ve bir süre önce Kapadokya'ya tatile gelen 59 yaşındaki Ramona Smith ve 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop, Nevşehir'de duyduğu ezan sesinden sonra Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninin ardından 59 yaşındaki Ramona Smith 'Aliye Nur' ismini alırken 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop ise 'Zekeriya Davud' adını aldı.

İslam'ı seçen Avusturyalı dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
OYNAT 00:33
İslam'ı seçen Avusturyalı dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde Müslüman olan Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi (Halit) Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti. Çift, önceki gün Viyana IFV Traiskirchen Camisi'nde kıyılan dini nikahla dünya evine girdi.

Kayseri'yi gezmeye gelen Danimarkalı Malene, Ramazan ayından etkilenerek Müslüman oldu
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Kayseri'yi gezmeye gelen Danimarkalı Malene, Ramazan ayından etkilenerek Müslüman oldu
Danimarka vatandaşı 22 yaşındaki Malene Jorgensen, İslamiyet'i seçerek 'Zehra' adını aldı. Jorgensen, ülkesinden bir süre önce çalışmak için turizm merkezi Alanya'ya geldi. İş arkadaşı Mustafa Apılı ile bir süre önce Kayseri'ye gezmeye gelen Jorgensen, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemedi. Burada Kayserili olan iş arkadaşı Apılı'nın ailesiyle tanışan Jorgensen, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek Müslüman olmak istediğini söyledi. İl Müftülüğüne başvuran Jorgensen, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve 'Zehra' adını aldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua okudu. Güven'in ihtida belgesi verdiği kadına, İngilizce Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Avusturyalı dövüşçü Wilhelm Ott şehadet getirerek Müslüman oldu
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Avusturyalı dövüşçü Wilhelm Ott şehadet getirerek Müslüman oldu
Karma dövüş sanatları ve boks yapan Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, karantina sürecinde çok düşündüğünü ve Müslümanlığa geçtiğini söyledi. Instagram hesabından bir açıklama yapan sporcu, 'Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi ancak başkalarından etkilendim. Bu karantina sürecinde, İslam'ın değerleri bana gerekli gücü verdi' dedi. Wilhelm Ott 2008 yılından beri profesyonel olarak boks yapıyor. Avusturyalı sporcu, çıktığı 33 boks maçının 16'sını kazandı.


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