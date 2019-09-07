HDP aileleri tehdit ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi dördüncü gününde de büyüyerek devam ediyor. HDP ise, Türkiye’de yankı uyandıran eylemleri engellemek için tehdid ve tacize başladı. HDP’liler, gece ilerleyen saatlerde eyleme katılan ailelerin üzerine pencerelerden su, kağıt parçası, çay çöpü gibi cisimler attı. Bazı HDP’liler işi daha ileri götürerek göstericilerin üzerlerine tükürdü.

DALGA GEÇİYORLAR

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha nAydeniz ailelerle dalga geçti.

Taciz dün de devam etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan, ailelerin partinin il binası önünden kaldırılması için polislerle görüştü. Görüşmenin ardından Aydeniz, il binasına girerken, oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe “Merhaba, kolay gelsin sizlere” dedi. Bunun üzerine aileler, Aydeniz’e, “Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar” ifadesiyle tepkilerini dile getirdi. Yöneticilerin bazıları da “AK Parti’den aldığınız para kadar oturun. Sonra gidin AK Parti önünde oturun. Çocuklarınızı biz değil AK Parti götürdü. Onlar geri getirsin” diyerek laf attı.

ÇOCUĞUNU GÖREMEZSİN

Güvenlik kaygısı nedeniyle isminin verilmesini istemeyen bir aile ise HDP’lilerin, komşuları ile kendilerine mesaj gönderdiğini ifade etti. Aile, “HDP’yi ağzınıza almayacaksınız. Alırsanız oğlunuzu unutacaksınız” diyerek tehdit edildiklerini ifade etti. Annelerden bir diğeri ise eylemin ikinci gününde bir kişinin kendisini aradığını ve “Öğleden sonra seni alacağız” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

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‘SENİ ÖLDÜRÜRÜZ’

Eyleme katılan annelerden Azad Akkoyun’un annesi Remziye Akkoyun, HDP’ye en sert tepkiyi dile getiren anne oldu. En küçük çocuğu olan Azad’ın birdenbire kaybolduğunu söyleyen Akkoyun, “Benim çocuğumu kandırıp dağa götürdüler. 4 sene haber alamadık. Oğlumu Irak’a kaçırmışlar. Bize haber yolladılar para istediler. ‘Parayı getirin çocuğu alın’ dediler. Bende HDP’ye gittim. Bana hakaret, küfür ettiler. Binadaki kadınlar bana saldırdı. Elimdeki bıçağı alıp beni öldürecelerini söylediler. Şimdi de diyorlar ki, ‘Gidin AK Parti’ye, orada oturun. Onlar sizi para veriyor. Çocuklarınızı biz götürmedik’ diyorlar” dedi.

HDP PKK’YA TESLİM ETTİ

Oğlu Süleyman Çetinkaya’dan 30 Ağustos’tan bu yana haber alamayan ve çocuklarının HDP tarafından PKK’ya teslim edildiğini ifade eden Fevziye Çetinkaya, “HDP’den kimse bizimle konuşmuyor. Allah belalarını versin. Diyorlar ki bizim bir ilgimiz yok. Bu çocuk gece yarısı HDP binasına geliyormuş. Kepenkleri açıp binaya alıyorlarmış. Çocuğum buraya gelince artık dinden çıktı. Biz onu tanıyamıyorduk. Çocuk en son buraya gelmiş. Bu çocuk buradan nereye gitti. Bizim çocuğumuzu geri getirsinler” diye feryat etti.

Bir aile daha nöbette

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 11’e yükseldi. Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu iddia ederek HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in başlattığı oturma eylemine önceki gün oğlu Yusuf Begdaş’ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı. Malatya’dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep’ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin’den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının Mersin’den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, önceki gün geldikleri kentte Diyarbakır annelerinin yürüttüğü oturma eylemine dahil oldu.

4 YILDIR HABER ALAMIYOR

Aysel Koyun, 4 yıldan beri kayıp olan oğluna kavuşmayı istiyor.

Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen anne Meryem Savur da eyleme katılarak, HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinin Dokuzçeltik köyünden gelen Aysel Koyun, 3 çocuğundan dağa kaçırılan Neşat Koyun’dan 4 yıl, 7 ay, 21 gündür haber alamadığını belirterek oturma eylemine dahil oldu. Oğlunun kaçırıldığında 17 yaşında olduğunu ifade eden anne Koyun, beraberinde annesi Azime Koyun ile oturma eylemine katıldı.

ÇOCUĞUMU GERİ GETİRSİNLER

Anne Koyun, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, oğluna kavuşmak için bugün eyleme katıldığını söyledi. “Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Gittiğinde 17 yaşındaydı” diyen Koyun oğlundan bir kez haber aldığını anlattı. Koyun, “İnternette çocuğumun dağda olduğunu gördüm. Buraya oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Çocuğumu geri getirsinler, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Oturma eylemini gördüğüm zaman bir umutla ‘benim de çocuğum gelir, bir haber alırız’ diye buraya geldim” şeklinde konuştu.

Yanınızdayız

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan 11 ailenin ses getiren eylemine, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince destek ziyaretleri sürüyor. Evlatlarına kavuşmak için eylem yapan anneleri, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilcisi Özlem Vuran ve beraberindeki üyeler ziyaret etti. Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olmak için geldik” dedi.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın anneleri ziyaret etti.

ARTIK YETER DİYORUZ

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu (ANTBİRKAP) Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek verdiklerini bildirdi. Terör örgütlerinin artık eleman temini konusunda sıkıntı yaşadığına işaret eden Cengiz, şunları ifade etti: “Halk, terör örgütlerinin baskı ve zulmüne artık yeter diyor. Evlatlarını zorla götürenlerin artık kimler olduğunu iyi bilen annelerin feryatları ve başkaldırmaları bunu gösteriyor. ANTBİRKAP Platformu olarak evlat nöbeti tutan bu annelere ve babalara destek veriyoruz.”

HERKESİ DESTEĞE DAVET EDİYORUZ

Ailelere bir destek de Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz’den geldi. Sözen ve Gündüz, annelerin haklı eylemlerinde sonuna kadar destekçileri olacaklarını ve bütün herkesi bu haklı eyleme destek vermeye davet ettiklerini söylediler. Şehit aileleri ve gazi dernekleri ile bazı sendikalar da anneleri telefonla arayarak, eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.