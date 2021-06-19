Gündem HDP binasına saldıran katil zanlısının evinden av tüfeği ve kurusıkı çıktı
İZMİR

HDP binasına saldıran katil zanlısının evinden av tüfeği ve kurusıkı çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra tutuklanan Onur Gencer'in (27) evinde yapılan aramada, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatına sahip olduğu ve yasal avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu belirtildi. Ayrıca polis ekipleri de 6 iş yerinden son 1 aylık kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Haber Merkezi DHA
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinden av tüfeği ve kurusıkı çıktı
Saldırgan Onur Gencer tutuklandı.

Olay, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen, eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

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ÖLDÜRME NİYETİYLE İÇERİ GİRMİŞ


Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi. Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.


  • Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Poyraz ise aynı gün Kadifekale Hava Şehitleri Camii'ndeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

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YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI VARMIŞ


Öte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Arama sonucu 1 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.
  • Öte yandan polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerinden son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
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