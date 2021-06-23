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ANKARA

HDP binasında PKK mahkemesi

PKK/KCK terör örgütünün, Türkiye’deki mahkemeleri devre dışı bırakarak “Adalet Komisyonu” adı altında yargılamalar yaptığı belirlendi. Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamede dikkat çeken tespitler yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDP binasında PKK mahkemesi
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

PKK/KCK terör örgütünün, Türkiye’deki mahkemeleri devre dışı bırakarak “Adalet Komisyonu” adı altında yargılamalar yaptığı belirlendi. Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamede dikkat çeken tespitler yer aldı. “Yargılama faaliyetleri bakımından PKK/KCK-HDP ilişkisi” başlıklı bölümde, terör örgütü PKK/KCK’nın, Türkiye’deki mahkemelere alternatif mahkemeler kurduğu bilgisi verildi. İddianameye göre, terör örgütü, “demokratik özerklik stratejisi” kapsamında Türkiye’deki mahkemelere alternatif olarak “Adalet Komisyonları” adı altında örgütlenme oluşturdu.

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GÜNDEM
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Teröristlerin, HDP binasında kurulan komisyonlarda sözde yargılama yaptığı ve vatandaşlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları adli makamlara intikal ettirilmeksizin çözmeye çalıştığı belirlendi.

KCK MAHKEMESİNCE YARGILAMIŞLAR

  • Kayseri’de yürütülen bir soruşturma kapsamında tanık olarak beyanı alınan F.T., babası ile amcası arasında alacak verecek konusunda tartışma yaşandığını belirterek, Diyarbakır HDP il binasına giden amcasının, babasını partiye şikayet ettiğini söyledi. Babasının örgüt tarafından kurulan sözde KCK mahkemesine rapor vermek için HDP binasına gittiğini anlatan F.T., şunları söyledi: “Burada babamı HDP binasında KCK mahkemesince yargılamışlar. Ayrıca ben Diyarbakır’da gördüğüm kadarıyla vatandaşlar, herhangi bir problemi olduğunda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine başvurmak yerine, KCK mahkemelerine başvuruyorlardı. Bunu da HDP üzerinden yapıyorlardı.”
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