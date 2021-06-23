​HDP binasında PKK mahkemesi

Spor

Mostafa Mohamed Galatasaray için milli takıma gitmeyecek

Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Maçın oynanacağı tarihlerde Mısır Milli Takımı ile olimpiyatlarda mücadele etmesi beklenen Mostafa Mohamed, konuyla ilgili radikal bir karar aldı.