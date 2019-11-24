HDP bizden intikam alıyor

Teröre kafa tutan 57 cesur ailenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Çocuklarının PKK’ya götürülmesinden HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbetinde 82 gün geride kaldı. Oğlu Azad’ı bekleyen Diyarbakırlı Remziye Akkoyun “Ben HDP’lilerden oğlumu istiyorum. Azad gelinceye kadar gitmeyeceğim. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan silahını bırakıp teslim ol” dedi. Kızı Çiğdem için eylem yapan Ağrılı baba Yasin Kaya da “HDP’lilere sesleniyorum. Kızımı nasıl götürdüyseniz öyle getirin” diye konuştu.

Yasin Kaya

HDP BİZDEN İNTİKAM ALIYOR

Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, “2017 yılının mayıs ayında çocuğumu işe gönderdim. Gidiş o gidiş. Arkadaşı oğlumu HDP binasına getirmiş. 1990’lı yıllarda da iki akrabamızı teröristler öldürdü. Yasin Börü de akrabamızdı” dedi. HDP’ye tepki gösteren anne, “Onlara oy vermesinler. Oy verdikçe daha da güçleniyorlar. Biz oy vermediğimiz için bizden intikam alıyorlar” dedi. Evlat nöbetindeki Yasin Kaya da kızı Çiğdem’in sürekli “Baba ben Türkçe öğretmeni olmak istiyorum” dediğini söyledi. Kaya, “Kızım kaçırılmasa öğretmen olacaktı. Yarın (bugün) 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben kızımın Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktım” şeklinde konuştu. Kızından geriye sadece eşyalarının ve tek kare fotoğrafının kaldığını kaydeden acılı babanın Çiğdem Kaya’nın fotoğrafını öpmesi, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Seyirci kalan bedelini öder

Evlat nöbetindeki aileleri dün de Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ile sendika üyeleri ve Gaziantep Nizip’ten gelen STK temsilcileri ziyaret etti. Hem vatandaş hem de sendika olarak evlatları kaçırılan mağdur insanların yanlarında olduklarını belirten Karslı şunları söyledi: “HDP’nin yaptığı uluslararası bir suç. Çocuk kaçırmak, örgüte eleman temin etmek dünyanın her yerinde suçtur. Bu suçun karşılığı er ya da geç mutlaka ödenecektir. Bugün bu annelerin gözyaşına seyirci kalanlar, yarın bedelini ödeyecek.”