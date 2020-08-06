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Gündem HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu Diyarbakırda Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soyluyu savunduğum için beni dövdüler
DİYARBAKIR

HDP döneminde işten çıkartılan Gülistan Can Diyarbakır'da evinde ölü bulundu

HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarılan Gülistan Can, yaptığı eylem ve sözleri nedeniyle gündeme gelmişti. Gülistan Can, arkadaşlarının uzun süre kendisine ulaşamamasının ardından dün akşam evinde ölü bulundu. Gülistan Can, işten atıldıktan sonra HDP il binası önünde yaptığı açıklamada şiddet gördüğünü belirterek, “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler" diyerek yaşadığı olayları anlatmıştı.

Haber Merkezi İHA
Gülistan Can, işten çıkarıldıktan sonra HDP il binası önünde eylem yapmıştı.
Gülistan Can, işten çıkarıldıktan sonra HDP il binası önünde eylem yapmıştı.

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve daha önce HDP döneminde işten çıkartıldığı için eylem başlatan Gülistan Can evinde ölü bulundu.

İHA
Gülistan Can

TEK BAŞINA YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Can 2 gündür kendisinde haber alınamayınca arkadaşları güvenlik güçlerine bildirdi. Ekipler tek başına yaşadığı Can’ın evine girdiğinde banyoda cansız bedenine ulaştı. Sara hastası olan Can’ın 2 gün önce duş alırken evinin banyosunda bilinmeyen bir sebeple öldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çapta incelemelerde bulundu. Gülistan Can’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA
Gülistan Can'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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HDP DÖNEMİNDE CUMHURBAŞKANINI VE BAKAN SOYLU'YU SAVUNDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARTILIP DAYAK YEMİŞTİ

  • Öte yandan Eylül adında Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Can, yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarıldığını ve işten atıldıktan sonra şiddet gördüğünü belirterek, HDP il binası önünde eylem yapmıştı. Can’dan geriye eylem sırasında “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Dayak yedikten sonra Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önüne gidip orada bir konuşma yaptığım zaman, ’Size yalvarmayacağım, hiçbir milletvekilinize ağız eğmeyeceğim, ben sizin gibi devletimi satmayacağım’ dedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler. Cumhurbaşkanım, benim dayanacak gücüm kalmadı. Ben engelli bir insanım, bir insan sahipsiz diye, Diyarbakır’da tek başına diye yapılmaz. Bunlar niye bana bunu yaptı? Sizi savunduğum için, devletimi savunduğum için yaptılar. Kurtarın beni bakanlarım, hala tehdit alıyorum. Diyarbakır’da basına gidip Kayapınar Belediyesi önünde iki gece yattığım için beni dövdüler" diye kullandığı sözler kaldı.

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HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler
Gündem

HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarılan Gülistan Can, yaptığı eylem ve sözleri nedeniyle gündeme gelmişti. Gülistan Can, arkadaşlarının uzun süre kendisine ulaşamamasının ardından dün akşam evinde ölü bulundu. Gülistan Can, işten atıldıktan sonra HDP il binası önünde yaptığı açıklamada şiddet gördüğünü belirterek, “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler" diyerek yaşadığı olayları anlatmıştı.
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