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ERZİNCAN

HDP Erzincan eski İl Başkanı Pakkan PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı

PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan, PKK/KCK'lı teröristler ile işbirliği yaptığı iddiasıya tutuklandı.

Teröristlerle işbirliği nedeniyle tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilip, engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, daha önce HDP İl Başkanlığı yapan Ayhan Pakkan'ı gözaltına aldı. Terör örgütü üyeleriyle işbirliği yaptığı tespit edilen Pakkan, sorgusunun ardından 17 Ekim günü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayhan Pakkan'ın PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alıdığı bildirilerek, "Terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek, 16.10.2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, 17.10.2019 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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