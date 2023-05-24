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HDP Gençlik Teşkilatı isyan bayrağını çekti: Özdağ varsa biz yokuz

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.

12:38 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP Gençlik Teşkilatı, Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu desteğine tepki gösterdi.

HDP Gençlik Teşkilatı, Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu desteğine tepki gösterdi.

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi ve taleplerini sıraladı. Kılıçdaroğlu da Özdağ’ın taleplerini dinledikten sonra partililer ile görüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına geçti. Özdağ partisinin ikinci tur kararını açıkladı, protokole bağlı kalınmak şartıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

'Kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı ve faşist zihniyet'

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz!

Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.





#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
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