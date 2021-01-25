HDP hücre evi: Elektriği de kaçak

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin dezenfekte ettiği ve görüntülerini sosyal medyada paylaştığı HDP ilçe binasında asılı Abdullah Öcalan afişleri İstanbul polisini harekete geçirdi.

CHP’li Esenyurt Belediyesi, önceki gün HDP ilçe binasını dezenfekte etti. İlaçlama çalışmalarına ilişkin fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Fotoğrafları inceleyen polis ekipleri binada teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ait posterleri olduğunu belirleyince operasyon için düğmeye bastı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı sonrası Esenyurt ilçe binasının bulunduğu adrese giren ekipler, binayı didik didik aradı.

ARAMA 6 SAAT SÜRDÜ

Polis ekiplerinin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama 05:45 itibariyle sona erdi. Arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu. Terörist başı Abdullah Öcalan posterinin ve resimlerinin bulunduğu, üzerinde YPJ yazılı bez flama, farklı boyutlarda 30 adet Abdullah Öcalan posteri, bin adet afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset ele geçirildi. Operasyon kapsamında HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan emniyette ifade verdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OYNAT 00:50 Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon: Teröristbaşı Öcalan'ın ve birçok örgütsel dökümanın görüntülendiği binaya şafak baskını Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP ilçe binasında yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına operasyon düzenledi.



Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koydu.



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4 YILDIR KAÇAKMIŞ!

Binada yapılan aramalar esnasında elektrik ekipleri binaya sağlanan akımları da kontrol etti. Binada kaçak elektrik tespit edilmesinden sonra Karşılıksız Yararlanma suçundan adli işlem yapıldı. Kaçak elektrik tespit edildiği için BEDAŞ tarafından elektriği kesilen binanın en az 4 yıldır kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Operasyon esnasında bir mahalle sakini polis ekiplerine sokakta çay ikram etti. Operasyonda el konular evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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HDP demek PKK demektir!

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Diyarbakır Anneleri’nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!"

Süleyman Soylu

Hiçbir demokratik ülkede buna müsaade edilmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “23 Ocak 2021 gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez.”