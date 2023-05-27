HDP ile mi otursaydım!

28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, “Ne yapsaydım. Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendimi mi inkâr etseydim” diye sordu. TRT’de katıldığı yayında kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğan, “Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturacak cumhurbaşkanının sırtında bir HDP gölgesi, PKK gölgesi asla olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Tarih bizi HDP ile yan yana durmadı diye yazacak. HDP’yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmamız söz konusu değildi” ifadelerini kullandı.

İNANDIRICI GELMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde sır olan hiçbir şeyin olmadığını, seçim süreci boyunca dile getirdiği hassasiyetleri paylaştığını ifade eden Oğan, “Asla iddia edildiği gibi bir pazarlık söz konusu olmadı, konusunu açmadık bile. Bizim olduğumuz yer, doğru yerdir. Gençler buna inansın” dedi.

Türkiye’nin bir taraftan Suriye’deki PKK yapılanmalarına yönelik operasyonlar yaptığını, diğer taraftan da o bölgede imar ve inşaat çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Oğan, “Bu çalışmalarla Suriyelilerin kendi ülkelerine güven içerisinde dönmeleri sağlanıyor. Bundan sonra bu dönüş daha da hızlanacaktır. Kılıçdaroğlu, birden bire sığınmacı kartını açtı. 2 aydır sahada Kılıçdaroğlu’ndan tek bir kelime duymadık. Demek ki bir ciddiyet yok karşı tarafta. Ben o ciddiyeti öbür tarafta görmedim zaten. Kılıçdaroğlu bana inandırıcı gelmedi” diye konuştu.











