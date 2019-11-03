Gündem HDP İstanbul 3 Olağan Kongresinde teröristler için ant içildi
POLİTİKA

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi

HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Partililer salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla girerken, kongre açılışı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve ant içilmesiyle başladı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP kongresindeki skandal anlar salondaki partililerin kamerasına yansıdı.
HDP kongresindeki skandal anlar salondaki partililerin kamerasına yansıdı.

HDP İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirildi.

Beklenen katılım gerçekleşmedi

İstanbul'un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi.


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli 'sayın' dediği PKK elebaşı Öcalan'a selam gönderdi
OYNAT 00:19
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli 'sayın' dediği PKK elebaşı Öcalan'a selam gönderdi
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi.

İçeriye örgüt materyalleri alınmadı

Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK-PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi.

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde partililer
OYNAT 00:39
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde partililer "Yaşasın Rojava direnişi" sloganı attı
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona 'Yaşasın Rojava direnişi' sloganlarıyla giriş yaptı.


Girişte slogan başlangıçta and

Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi
OYNAT 00:22
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.


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