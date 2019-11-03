HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Partililer salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla girerken, kongre açılışı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve ant içilmesiyle başladı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi.

Haber Merkezi 03 Kasım 2019, 13:28 Son Güncelleme: 03 Kasım 2019, 15:22 Yeni Şafak