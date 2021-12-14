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İSTANBUL

HDP İstanbul İl Kongresine soruşturma: Terör örgütü sloganları atılmıştı

HDP’nin İstanbul il kongresinde, PKK elebaşı Öcalan’ı övücü sloganlar atıldı ve örgütsel marşlar söylendi. Emniyet’in suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Skandal kongreyle ilgili tespit çalışmaları sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ittifak görüşmeleri sürerken HDP için “Yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti” nitelemesi yapmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP İstanbul İl Kongresine soruşturma: Terör örgütü sloganları atılmıştı
HDP’nin İstanbul il kongresi için soruşturma açıldı.

HDP’nin İstanbul 4. Olağan Kongresi’ne ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ittifak görüşmeleri sürerken “Yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti” diye savunduğu HDP’nin İstanbul il kongresi, PKK sempatizanlarının şovuna dönüştü.

12 Aralık’ta Küçükçekmece Yahya Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapılan ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP’li milletvekilleri ve parti üyelerinin de katıldığı kongrede, salondaki katılımcılar, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven sloganlar atıp örgütsel marşlar söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

Salonda güvenlik tedbirleri alan polisin tespitleri üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu eylemlerle ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

“HDP’Yİ DÜŞMANLAŞTIRMAYIN”

İttifak görüşmeleri kapsamında 4 Şubat’ta Saadet Partisi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayıp, HDP ile ilgili şu sözleri sarfetmişti: “(..)bir siyasi partiyi, yasalara göre kurulmuş bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir, ahlaki de değildir. Düşüncelerini, politikalarını, izlediği yolu, yöntemi beğenmeyebilirsiniz ama düşmanlaştırmak asla doğru değil. Düşmanlaştırmak aslında demokrasiye karşı çıkmak anlamına gelir. HDP bir siyasi partidir(..)”

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