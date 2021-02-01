HDP İYİ Parti'den de randevu istedi

HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar, “ittifak için diyalog zemini oluşturmak” amacıyla 4 muhalefet partisinden görüşme talep etmişti. Sancar, İYİ Parti’den de randevu talebinde bulunduklarını açıkladı.
HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talebinde bulunmuştu.
Bu temasların, önümüzdeki seçimler için "zemin oluşturma” amacı taşıdığı ifade edilirken, randevu talepleriyle ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sancar, İYİ Parti’den de randevu talebinde bulunduklarını söyledi.