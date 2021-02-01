Gündem HDP İYİ Partiden de randevu istedi
POLİTİKA

HDP İYİ Parti'den de randevu istedi

HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar, “ittifak için diyalog zemini oluşturmak” amacıyla 4 muhalefet partisinden görüşme talep etmişti. Sancar, İYİ Parti’den de randevu talebinde bulunduklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Mithat Sancar ve Pervin Buldan
Mithat Sancar ve Pervin Buldan

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talebinde bulunmuştu.

HDP’den 4 partiye görüşme talebi
GÜNDEM
HDP’den 4 partiye görüşme talebi

Bu temasların, önümüzdeki seçimler için "zemin oluşturma” amacı taşıdığı ifade edilirken, randevu talepleriyle ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sancar, İYİ Parti’den de randevu talebinde bulunduklarını söyledi.

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.

AK Partili Dağ: (Asiltürk ziyareti) Devamı gelecek, HDP'nin İYİ Parti'den randevu istememesi yeni kriz işareti
OYNAT 02:04
AK Partili Dağ: (Asiltürk ziyareti) Devamı gelecek, HDP'nin İYİ Parti'den randevu istememesi yeni kriz işareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'le görüşmesini 'Devamı gelecek' ifadeleriyle değerlendiren Dağ, 'HDP İYİ Parti hariç diğerlerinden randavu istedi. Artık Millet İttifakı'nda resmen yer almak istiyor. Bu da yeni bir krizin habercisi' dedi.
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