HDP İYİ Parti'den randevu talebini geri çekti

CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden randevu talebinde bulunan ve ardından ziyaretler gerçekleştiren HDP heyeti, İYİ Parti'den de randevu talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

GÜNDEM HDP İYİ Parti'den de randevu istedi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 vatandaşımızın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi sonrası, İYİ Parti'den gelen açıklamalar, HDP'nin geri adım atmasına neden oldu.

"Görüşmeyi düşünmüyoruz"

HDP'li Pervin Buldan, İYİ Parti ile görüşmeyi düşünmediklerini açıklamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce özgürlük çağrısı yaptığı Selahattin Demirtaş için geçtiğimiz günlerde "Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek" demişti.