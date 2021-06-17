HDP İzmir il binasına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından D.P'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı D.P'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

REKLAM

Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

"Soruşturma titizlikle devam ettirilmektedir"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda iki cumhuriyet savcımızın ve bir başsavcı vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G, suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P'nin ölüm muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir." denildi.





İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifa eden O.G. isimli şahıs girerek, çalışan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

REKLAM

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı

Olayın ardından çok sayıda partilinin bina etrafında toplanması nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bölgedeki trafik akışı durdurulurken tramvay seferlerine de ara verildi.

HDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada ise bir süredir partilerinin hedef gösterildiği, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği iddia edildi.

HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur ise parti binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını, sonu ne olursa olsun partilerine sahip çıkacaklarını söyledi.

GÜNDEM Devlet Bahçeli: Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli

Kınama mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, saldırıyı kınadı.

REKLAM

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz."

Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız." ifadelerini kullandı.