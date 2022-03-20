Gündem HDP katılım az olunca Diyarbakırın ilçelerindeki Nevruz kutlamalarını iptal etti
DİYARBAKIR

HDP katılım az olunca Diyarbakır'ın ilçelerindeki Nevruz kutlamalarını iptal etti

HDP, Diyarbakır’ın Ergani ve Çınar ilçelerinde katılımın az olması üzerine Nevruz kutlamalarını iptal etti. Kutlama alanlarında terörist başı Öcalan sloganları atan ve örgütün sözde flamalarını taşıyan 12 kişi ise gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
HDP katılım az olunca Diyarbakırın ilçelerindeki Nevruz kutlamalarını iptal etti
​HDP katılım az olunca Diyarbakır'ın ilçelerindeki Nevruz kutlamalarını iptal etti

Ergani ve Çınar ilçelerinde HDP, Nevruz Bayramı için etkinlik düzenledi. Etkinliklere Ergani ilçesinde yaklaşık 250 kişi, Çınar ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi katılım gösterdi.

Ergani ilçesinde terör örgütü PKK ve sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 erkek ile, iç çamaşırlarına sakladıkları yasaklı örgüt flamalarını alana sokmayan çalışan 7 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Çınar ilçesinde ise yine katılımın az olduğu Nevruz kutlamasında sahneye terör örgütü PKK’nın sözde kıyafeti olan elbiselerle çıkmak isteyen şarkıcıya izin verilmedi.

HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde beklenin altında katılım olması nedeniyle etkinlikleri iptal etti.

İzmir'deki HDP'nin nevruz etkinliğinde PKK elebaşı adına sloganlar atıldı
OYNAT 00:22
İzmir'deki HDP'nin nevruz etkinliğinde PKK elebaşı adına sloganlar atıldı
İzmir Alsancak'ta düzenlenen HDP'nin nevruz etkinliğinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Kadıköyde gol sesi

Kadıköy'de gol sesi

​Fenerbahçe-Konyaspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Aslan Antepten eli boş döndü

Aslan Antep'ten eli boş döndü

​G.Saray, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk Tabipler Birliğinden Türk kelimesi kaldırılsın

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar.

​'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp sonra başına koymuştu.

Ömer Çelik'ten hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşım.

Türk şirketlere çağrı: Bu fırsatları değerlendirin.

​Ukrayna işgal girişiminde son rakamları paylaştı.

​Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yeni şok.
Sözcü'nün<br>haberine yalanlama

Sözcü'nün
haberine yalanlama

2025'ten itibaren devletimiz ilave gelire kavuşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.